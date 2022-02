Liga MX Femenil protagoniza anti ‘Fair Play’ en el Atlético San Luis vs Toluca. Foto: marca.com

Como sabes el ‘Fair Play’ o “juego limpio” en español, debería ser la prioridad en cada partido y deporte, pero ahora, tal parece que en la Liga MX Femenil esto no es lo bastante importante, ya que en el Atlético San Luis vs Toluca las cosas se salieron un poquito de control, ¡aquí te decimos lo que pasó!

En La Verdad Noticias te revelamos qué esta no es la primera vez que un caso así se presente, pues, tan solo hay que recordar lo qué pasó cuando en un Tigres vs Veracruz, los jugadores de este último equipo hicieron una protesta en pleno juego porque no les habían pagado, y en ese momento les anotaron tres goles, pues, los contrarios aprovecharon esa distracción para golearlos.

Anteriormente te contamos sobre la tabla de posiciones de la liga; sin embargo, ahora te mostraremos el video en el que el “juego limpio” dentro de esta deja mucho que desear.

Así fue el anti ‘Fair Play’ de la Liga MX Femenil

Todo ocurrió en el minuto 33, cuando la guardameta del Atlético de San Luis, Stefani Jiménez, fue por el balón cerca del área de la portería, pero al intentar recuperarlo pisó mal y se lesionó el tobillo y la rodilla derecha, de ahí que cayó al césped con un fuerte dolor, momento en que las jugadoras del Toluca anotaron un gol.

Cabe mencionar que las jugadoras del San Luis reclamaron duramente esta acción a Yair Ugalede, quien arbitró el partido, ya que al ver la lesión de la portera debió detener el partido, aunque claro en el reglamento de la Federación Mexicana de Fútbol esto no se menciona, y deja libertad al silbante de detener o no el juego según considere si un jugador o jugadora ha puesto en riesgo su salud.

Es necesario decir que la lesión de Stefani Jiménez fue realmente grave, ya que, tiempo más tarde tuvo que salir del campo para ser atendida por los médicos, y también se debe destacar que a pesar del anti ‘Fair Play’, el San Luis logró empatar con un marcador contra el Toluca de 2-2.

¿Cuándo vuelve a jugar el Atlético de San Luis?

San Luis vs Atlas. Foto: marca.com

Lo hará el sábado 12 de febrero de 2022 a las 12:00 horas (horario México) frente al Atlas en el Estadio Jalisco.

