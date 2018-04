Liga MX Femenil: Venta libre en la Semifinal de Rayadas

Y siguen llegando las buenas noticias al club de Monterrey Femenil, no sólo basta con ya estar en la Semifinal de la Liga MX Femenil, habrá venta libre para el duelo de vuelta de semifinales frente a Toluca del próximo lunes 23 de abril en el Estadio BBVA Bancomer.

Comparando con anteriores ocasiones, únicamente los abonados del equipo varonil contaban con acceso para asistir a los partidos de la Liga MX Femenil en el Gigante de Acero, en esta situación los hinchas que poseen su plástico tendrán un plazo para activarlo y luego se realizará la venta libre, para que asista cualquier otro seguidor que desee brindarle su apoyo a las jóvenes albiazules.

Por medio de las redes sociales, el conjunto de Rayadas hizo publico el anuncio de que los seguidores que ya poseen su abono de la campaña 2017-2018 podrán activarlo en línea del lunes 16 hasta el viernes 20 de abril en la página oficial www.rayados.com.

Después a partir del sábado 21 y hasta el 23 se podrán recibir los boletos de venta libre en las taquillas del estadio o por medio del sistema Ticketmaster, los cuales tendrán un costo de 50 pesos y en los que se señalará el asiento y el lugar al que se podrá ingresar.

De esta forma se espera que el equipo que dirige Héctor Becerra cuenten con un mayor apoyo y que individuos que normalmente no pueden asistir a la casa albiazul por no poseer un abono, puedan hacerlo y formen parte importante en el apoyo a Rayadas en su intento por llegar a la final.

"Yo creo que sería como un golpe de autoridad el que saquemos la victoria y no ir relajadas pero no ir tan presionadas a Monterrey. Motiva enfrentarlas, todas queríamos un buen rival, Monterrey no por nada hizo 34 puntos, pero no impone miedo, nos motiva más que nada".