Liga MX Femenil: Una semifinal será azulcrema; América deja fuera a Chivas (VIDEO)

El Clásico de clásicos en esta ocasión fue para las de Coapa, quienes anotaron en casa para que las Chivas se despidan del torneo, mientras que en casi todas las ediciones anteriores Guadalajara se había impuesto, lo que le da un sabor especial a este torneo.

Daniela Espinosa fue la que firmó el gol que selló el destino del Rebaño, que con un marcador de 1-0 en Coapa, se fue a su casa con un global de 3 - 0 que las azulcremas empezaron a forjar en el Akron.

Liga MX Femenil: Una semifinal será azulcrema; América deja fuera a Chivas (VIDEO)

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Las Águilas no se conformaron con la ventaja que tenían y continuaron con el ataque, sabían que Chivas era potencialmente de peligro y buscaría llegar a semifinales, por lo que las de casa se propusieron seriamente hacer notar su poderío local. El Rebaño necesitaba anotar 4 tantos para seguir con vida, y que curiosamente no arriesgó como se esperaba, sólo se enfocaron en evitar cometer errores defensivos y se atrincheraron frenando el paso de las atacantes.

Las azulcrema dominaron el tiempo de balón, pero tampoco lograron concretar los ataques por un buen rato, sin embargo insistieron y lograron hacer un hueco en la defensa, Mónica Rodríguez fue la primera, saliendo de la banda izquierda puso un disparo que se acercó al arco de Blanca Félix, pero no llegó a anotar.

Un minuto de aplausos se dedicó en honor a Jorge Vergara

El ataque continuó y en el minuto 39, Mayra Ríos armó la jugada, puso un centro desde la derecha, que fue alejado por Félix para caer en los pies de Mónica Rodríguez quien se tomó su tiempo y re centró para que Daniela Espinosa terminara el trabajo y enviara el balón al fondo de la red.

Entrando la segunda mitad, Chivas comenzó con la fase agresiva, aunque no le duró mucho, pues las Águilas se impusieron con la defensa y no permitieron la rebelión rojiblanca. los Ataques de Chivas no fueron exitosos, y América estaba cada vez más insistente con anotar el segundo tanto.

Liga MX Femenil: Una semifinal será azulcrema; América deja fuera a Chivas (VIDEO)

Te puede interesar: Liga MX Femenil: Tigres a la SEMIFINAL, Tijuana no se la dejó fácil (VIDEO)

Chivas comenzó a ganar balones sin poder desarrollar ninguna jugada realmente peligrosa, además de que Jaidy Gutiérrez estuvo muy atenta y terminó con muchos de los intentos del Rebaño.

América con la seguridad que le daba el tener el marcador global en 3 - 0, dejó de presionar y evitó correr riesgos de contragolpe, así que se dedicó a contener a unas Chivas que no lograron cuajar jugadas para gol.

Únete a nosotros en Instagram