Liga MX Femenil: "Sacar un punto contra Rayadas es valioso", Luis Camacho

Chivas dijo adiós momentáneamente al liderato del Grupo 2 luego de igualar sin goles frente a Rayadas, pero a su técnico, Luis Camacho, no le causa preocupación por ser el comienzo del Apertura 2018 y destacó sacar un punto en el Gigante de Acero.

“No venimos por un liderato, queremos estar entre los cuatro lugares que nos da la clasificación y el sacar un punto aquí es valioso y nos llevamos un cero en contra. Nos vamos contentos por eso, igual tenemos bajas muy notorias en la delantera y me voy contento porque las oportunidades las están aprovechando. Queda mucho torneo y vamos a seguir luchando por el objetivo”, declaró al término del encuentro.

Chivas fue dominado la mayor parte del tiempo

Al conjunto rojiblanco se le complicó meterse al encuentro y fueron superadas en gran parte de los 90 minutos, un tema que el estratega contempló que se debió a la presión de la Pandilla y al clima caluroso de la Ciudad de Monterrey.

“Fue normal, el agobio del rival, el factor clima nos costó bastante y no nada más fue Norma, no tuvimos la claridad necesaria y lo comentamos al medio tiempo. No hacíamos nada por pelear la posesión del balón y en el segundo tiempo mejoramos en ese aspecto”, manifestó.

Chivas llegaba de tres victorias al hilo y este lunes se le fue el paso perfecto, sin embargo se mantienen invictos.