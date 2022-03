Liga MX Femenil: Nailea Vidrio y Selena Castillo denuncian acoso de aficionados

Las jugadoras Nailea Vidrio y Selene Castillo de la Liga MX Femenil, denunciaron acoso por parte de aficionados del propio Estadio de León, equipo para el cual militan.

Fue a través de redes sociales donde las atacantes de la fiera denunciaron el hecho, especificando además los detalles que se suscitaron en el interior del inmueble de León.

Los hechos sucedieron cuando ambas jugadoras acudieron al estadio Nou Camp a apoyar el equipo varonil, quienes disputaban el juego de Vuelta de los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf ante el Seattle Sounders.

“Estoy súper decepcionada porque estaba en el Estadio León apoyando a mi club, a mis compañeros, y un fan acosó a mi amiga Selena (Castillo). No puede ser que no se hiciera nada al respecto, es impresionante. Estoy decepcionada con los fanáticos, era un fan nuestro supuestamente. Estoy enojada, no sé ni qué decir ya. No es cosa de ahorita, ha pasado siempre”, narró Naile.