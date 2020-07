Liga MX Femenil: Lizbeth Ovalle de Tigres saldría al extranjero.

La joven futbolista mexicana Lizbeth Ovalle del conjunto femenil de los Tigres recientemente declaró que se encuentra muy concentrada en su actualidad con la escuadra norteña pero que no descarta la idea de poder emigrar al Viejo Continente o a Estados Unidos.

A la joven Lizbeth Ovalle tiene contrato vigente por un año más con la escuadra de los Tigres y continuará en la Liga MX Femenil, pero en una charla con el diario AS México señaló que no descarta el emigrar al futbol de los Estados Unidos o Europa, pero de momento está enfocada a su situación con los norteños.

“Me queda contrato con Tigres y lo he respetado de la mejor manera, he tenido algunas propuestas o invitaciones a jugar al extranjero pero realmente no he accedido”.