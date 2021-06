Charlyn Corral, la delantera mexicana del Atlético de Madrid, anuncia su salida del equipo a partir de este miércoles 30 de junio y queda libre para firmar con cualquier equipo, por lo que esta sería su primera aventura de la Liga MX Femenil con las Tuzas del Pachuca.

Desde hace varias semanas se habla de que ya estaría firmando con el equipo de la liga mexicana de fútbol, aunque de momento no hay nada confirmado.

Es importante mencionar que este equipo al que probablemente se unirá en las próximas semanas, tendrá a Norma Palafox, quien anunció su retiro en diciembre de 2020 pero que decidió volver.

La delantera ha jugado en Estados Unidos, Finlandia y España, y pese al talento que posee en las piernas, no entiende por qué no es convocada a la Selección Mexicana. Incluso miles de aficionados han pedido su participación en el equipo oficial, pero no ha habido respuesta.

Sueldo de Charlyn Corral

La delantera mexicana tuvo que adaptarse al ajuste salarial

No existe cifra exacta del sueldo de la futbolista, pero cuando la pandemia de COVID-19 alcanzó su punto más alto, el diversos equipos de fútbol tuvieron que hacer un recorte salarial a sus jugadores.

Pese a que la mexicana dio importantes triunfos al Atlético de Madrid, también recibió una reducción de sus ganancias, ya que el no tener aficionados en los estadios y el retiro de varias marcas patrocinadoras, resultaron en un duro golpe económico para el mundo del deporte.

Campeonas de la Liga MX Femenil

Corral podría ser la nueva campeona de la Liga mexicana

El equipo con más campeonatos en la historia de esta liga es Tigres. Las felinas lograron dos títulos de la importante categoría desplazando a las Rayadas en el Guardianes 2020 y a las Chivas en el Guardians 2021.

Si se confirma la llegada de Charlyn Corral a las Tuzas del Pachuca, las actuales campeonas podrían ser destronadas, pues la salida de la delantera mexicana del Atlético de Madrid, sería para ser fichada por este equipo mexicano.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!