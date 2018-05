Liga MX Femenil: Carolina Garza deja futbol profesional por una alcaldía en Nuevo León.

La joven Carolina Garza Elizondo de 22 años de edad estuvo a punto de convertirse en jugadora de la Liga MX Femenil, pero al final del día la joven maestra tomo la decisión de buscar ser alcaldesa del municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Carolina Garza se encuentra en estos momentos en campaña como candidata independiente y es la más joven que se encuentra postulada. La joven dejó la ilusión de convertirse en jugadora profesional de la Liga MX Femenil, para ser alcaldesa por Guadalupe; en donde recorre las calles del municipio y toca las puertas de los vecinos.

"En realidad no esperaba tanto y he sido bien recibida, me escuchan, platican me abren las puertas de su casa los vecinos. Se sorprenden de mi juventud, de mis deseos de ayudar", explica.