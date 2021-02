Liga MX Femenil: Capitana de las Chivas patea a jugadora de Querétaro (VIDEO)

El partido entre Chivas y Querétaro de la Jornada 5 del Guardianes 2021 de la Liga MX Femenil, terminó en bronca luego de que una patada de Carolina Jaramillo, capitana del Guadalajara, a Jazmín Enrigue, defensa de Gallos, desató un conato de violencia.

Justo al término del partido, la jugadora de Querétaro cayó al césped tras un choque y Jaramillo la pateó, por lo que de inmediato la silbante Priscila Eritzel Pérez Borja le mostró la tarjeta roja, pero no pudo evitar los empujones entre jugadoras de ambos conjuntos.

Como te indicamos al inicio de este artículo de La Verdad Noticias, el encuentro entre las Chivas y Querétaro de la Liga MX Femenil, disputado en el estadio La Corregidora, terminó entre golpes y jaloneos de las futbolistas luego de la agresión.

Jaramillo pateó en el piso a Enrigue

Lo anterior llamó fuertemente la atención de los aficionados, debido a que Carolina Jaramillo, capitana rojiblanca, pateó sin balón a la defensora Jazmín Enrigue mientras se encontraba tendida en el césped.

La acción antideportiva de parte de la jugadora tapatía, inició un conato de bronca que concluyó con expulsión para ambas futbolistas. Miembros del cuerpo técnico tuvieron que ingresar a separar.

En lo que a la acción deportiva corresponde, el encuentro entre Guadalajara y Querétaro terminó con un vibrante empate a tres goles, luego de un magistral regreso de las locales, quienes estaban abajo 3-0.

El entrenador de las rojiblancas, Edgar "Chore" Mejía, ex jugador del primer equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, reprobó las acciones de su capitana Jaramillo y dejó entrever una posible sanción.

"Lo que sucedió al final no es la forma. Eso no nos representa. No nos puede volver a pasar. Estoy en contra de eso totalmente", declaró el exfutbolista y actual estratega del equipo femenil de las Chivas.

