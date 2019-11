Liga MX Femenil: América a ganar contra Juárez para alcanzar el cuarto escalón

La liguilla ya está en puerta y las Águilas están tratando de salir del bache en el que han caído debido al deceso de Diana González, lo que hizo mella anímicamente hablando en el último partido contra el Cruz Azul.

Las chicas del América están más que dispuestas para sumar los 3 puntos que obtendrían por ganarle a Juárez y así disputar los cuartos de final en el Azteca, gracias al cuarto lugar de la tabla general al que aspiran.

Liga MX Femenil: América a ganar contra Juárez para alcanzar el cuarto escalón

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Por otro lado, Leonardo Cuéllar, el entrenador, ha declarado que la escuadra que viajará al partido en Chihuahua será más amplia, lo que permitirá la integración y apoyo para superar el dolor de haber perdido a su compañera.

“Sabemos que contra Cruz Azul el momento emocional no era el mejor y aún así se hizo un buen trabajo, pero para el partido contra Juárez decidimos que haremos el viaje con una plantilla más grande para generar esa unión que ahora necesita el grupo”, puntualizó Leo Cuéllar.

“Sabemos que los puntos son importantes porque nos permitirán mantenernos en la posición que estamos y eso significa poder cerrar los Cuartos de Final en nuestra casa, por eso son importantes los puntos”, finalizó el entrenador azulcrema.

Liga MX Femenil: América a ganar contra Juárez para alcanzar el cuarto escalón

Te puede interesar: Liga Femenil MX: Diana González del América muere a los 26 años (VIDEO)

Las Águilas llevan 17 juegos en esta temporada, de los cuales 8 son ganados, 5 empatados y 4 perdidos, con 27 anotaciones a favor, 17 anotaciones en contra y 29 puntos en la tabla general.

Con el triunfo sobre Juárez la moral de las jugadoras del América se elevaría, y seguramente ayudaría en enfocarse al resultado de los cuartos de final en el ‘Nido’, para así poder seguir avanzando en la fase final de éste Apertura 2019, en donde realmente no les ha ido mal futbolísticamente hablando y sin contar el sensible fallecimiento de Diana González, que aunque ya no esté físicamente en la cancha, sigue estando con las Águilas.

Liga MX Femenil: América a ganar contra Juárez para alcanzar el cuarto escalón

Únete a nosotros en Instagram