Liga MX Femenil: ¿A qué hora y dónde ver el partido Chivas vs Tijuana?

La Liga MX Femenil tendrá su siguiente partido de la Jornada 6, donde Chivas se enfrentará a Tijuana el lunes 23 de agosto a partir de las 21:00 horas (Hora Centro de México) en las instalaciones del Estadio Caliente.

El equipo femenil de Guadalajara podría tener un partido complicado en condición de visitante frente a las Xolas. Como te informamos en La Verdad Noticias, el conjunto dirigido tácticamente por Edgar Mejía aplastó por 6-0 a Necaxa en su encuentro anterior en Verde Valle.

Por lo que Alicia Cervantes sigue con buen paso al ubicarse, nuevamente, como una de las goleadoras de la Liga MX Femenil con siete anotaciones, de esta manera Chivas ilusiona a toda su afición con la obtención de su segundo título en la historia de la competición. Aunque debe seguir por este camino.

¿Dónde ver el partido Chivas vs Tijuana Femenil?

Los clubes se enfrentará en el partido que es parte de la Jornada 6/Foto: Mediotiempo

El duelo en la cancha de Chivas Femenil vs Tijuana Femenil lo podrás ver en el canal de televisión Fox Sports a partir de las 20:50 horas, no sólo en México, sino también en Estados Unidos.

Recordemos que Tijuana por su parte, también ha remontando posiciones en la tabla general, pues la semana anterior se impusieron como visitantes a Pumas de la UNAM 2-1, con lo cual llegan a este importante duelo en casa con la convicción de seguir escalando peldaños, ya que cuentan con nueve unidades, producto de dos triunfos y tres empates.

Con esto, el club espera seguir por esa línea ascendente frente a un Rebaño Sagrado que marcha con 13 puntos como sublíder del certamen.

Jornada 6 de la Liga MX Femenil

Las jugadoras de los diversos equipos van a tratar de subir en la tabla/Foto: AS

La Jornada 6 de la Liga MX Femenil tendrá mucho fútbol durante este lunes 23 de agosto, ya que además del partido Chivas contra Tijuana, también se realizará el encuentro entre León vs Santos Laguna, América vs Atlético de San Luis y Monterrey vs Toluca a las 19:00 Horas; además de Mazatlán vs Pachuca a las 20:00 Horas (Hora Centro de México).

Estos equipos van a tratar de superar al líder actual de la tabla de posiciones de la Liga MX Femenil, Tigres, que cuenta actualmente con 18 puntos.

