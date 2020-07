Liga MX: Ex jugador del América invita a Willian a llegar a las Águilas.

El Torneo de Apertura 2020 de la Liga MX está muy pronto a comenzar, poco menos de 20 días separan del arranque del futbol tras más de 100 días de ausencia del torneo doméstico, por lo que las escuadras de nuestro país se encuentran preparando con altas y bajas el siguiente campeonato y el conjunto del América no es la excepción; ante ello en una dinámica en vivo en Instagram una ex figura del cuadro de Coapa invitó a su compatriota Willian del Chelsea a enfundarse con la camisa de las Águilas.

Y es que el ex mediocampista de contención de las Águilas, Adolfo Rosinei, es recordado con gran cariño por la afición Americanista y a pesar de no conquistar títulos en su paso por dicho conjunto, su entrega hizo que lo recuerden con afecto; de forma reciente en un en vivo en redes sociales lanzó una invitación para su compatriota, el extremo del Chelsea, Willian Borges de 31 años de edad le lanzó un guiño al América para en un futuro poder ser un fichaje bomba en la Liga MX.

Willian del Chelsea.

Rosinei invita al América a Willian

Adolfo Rosinei de 37 años de edad realizó una transmisión en vivo en su perfil de Instagram, en donde lució los colores del América y además de forma sorpresiva se unió Willian, quien fue invitado por el ex volante de las Águilas a llegar al Nido y aventurarse a probar la Liga MX y ante la propuesta el atacante del equipo del Chelsea reaccionó de manera favorable ante las miradas de los aficionados del equipo de Coapa.

Willian al América.

Te Puede Interesar: Club América: Moisés Muñoz revela quién es la inspiración de Raúl Jiménez

No cabe duda que la afición del América se puede emocionar ante tal guiño del extremo amazónico, si los de Coapa buscarán el fichaje de Willian Borges sin duda sería un bombazo para la Liga MX; el jugador sudamericano con el equipo de la Premier League no continuará para la Temporada 2020-2021, varios rumores apuntan que su representante está en negociaciones con el Barcelona y PSG, pero las Águilas no dejan de ilusionarse con una posible llegada del extremo de los ‘Blues’.