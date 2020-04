Liga MX: Ex jugador de Chivas NO se ARREPIENTE de jugar en América.

La vida de un futbolista es muy corta, por ello las oportunidades que les llegan suelen ser determinantes para su carrera. De forma reciente uno de los canteranos de las Chivas en una entrevista en TUDN señaló que no se arrepintió cuando le llegó la oportunidad de vestir la camiseta del América.

A lo largo de la historia han sido varios los futbolistas que han vestido las camisetas de los dos equipos más ganadores y populares de la Liga MX, América y Chivas, uno de ellos fue Alonso Sandoval; quien recientemente dio una entrevista a TUDN y que habló de su paso por ambos conjuntos.

“No me arrepiento de nada. El futbol es como la vida, solo se vive una vez y tenía que aprovechar los momentos. A veces no actúe como se debía pero eso siempre me dio la posibilidad de jugar en buenos equipos y eso es lo que hice”, manifestó en charla sobre su paso por Chivas y América.

Sandoval contento de jugar en América a pesar de salir de Chivas

Esas palabras de Alonso el ‘Negro’ Sandoval fueron por el cuestionamiento en relación a su paso por el cuadro del América. Además le preguntaron al ex jugador del cuadro de Chivas y Águilas sobre si le faltó algo en el mundo del futbol; respondiendo que vivió de todo pero le hizo falta poder estar más tiempo como seleccionado nacional.

“Tuve una carrera de muchos equipos, jugué hasta en América, no me arrepiento de nada, lo único que sí me hubiera gustado jugar un mundial pero de ahí pues todo muy bien”, concluyó el ex futbolista Alonso Sandoval.

Alonso el ‘Negro’ Sandoval estuvo en el conjunto del América en un año, en donde jugó en 15 partidos en los cuales marcó cuatro tantos. Mismos goles que hizo vestido con la camisa de Chivas pero en 24 compromisos con la escuadra en donde surgió.