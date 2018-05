Liga MX: “Estamos a un paso de lograr el objetivo", Siboldi

El Director Técnico del Club Santos Laguna, Robert Dante Siboldi tiene claros sus objetivos y confía en sus jugadores para lograr el Campeonato de la Liga MX ante los Diablos Rojos de Toluca. Este sería el primer título de Siboldi como entrenador.

Además, reconoció el esfuerzo su plantel y recalcó que confía en sus jugadores para la Final de vuelta del Clausura 2018. Y asegura que en Nemesio Diez, los “Guerreros” saldrán a ganar la Final desde el primer minuto.

Cerrando el torneo en la casa de los Diablos Rojos del Toluca y con sólo un gol de ventaja, Siboldi mencionó que los “Guerreros” no se dejarán intimidar por los locales, pues sabe que la afición no puede salvar a los jugadores que se encuentran en el terreno de juego.

“Jugar ante su público les puede ayudar, pero la gente está desde la tribuna, no se pueden barrer y no los pueden salvar. Al final, somos once contra once sobre la cancha”, sentenció Siboldi.