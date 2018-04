Liga MX: “En Pumas estamos jodidos” Alejandro Arribas

En conferencia de prensa el defensa español del club universitario resaltó que al equipo le ha molestado que aunque estén anotando, no consiguen el triunfo. Los dirigidos por David Patiño llevas 7 partidos sin conocer la victoria.

"Pumas es un equipo que siempre tiene presión. El plantel está jodido porque las cosas no salen por más que trabajamos. Con la inercia del partido, discutieron de una jugada y no pasó de ahí; todo se arregló" declaró Arribas.

Para el defensa de 28 años, el cambio de Directiva o Técnico no es la solución a los problemas que enfrentan los Pumas.

"No soy partidario de echar al estratega faltando cuatro jornadas. El que llega no tiene el conocimiento de lo que ha sucedido durante toda la temporada. Ares de Parga me fichó y espero que se quede. Todo el proyecto necesita de tiempo para funcionar" mencionó el defensa.

“No hemos tenido suerte en el arbitraje” Arribas

El jugador asegura que el arbitraje no ha sido parejo, e incluso, puso varios ejemplos en los que según él, perjudicaron a Pumas.

"No recuerdo muchas jugadas a favor nuestro, en cambio sí que recuerdo muchas en contra como un penalti en Tijuana, un penalti ante Chivas, una expulsión ante Chivas que fue mía” , declaró Alejandro.

En la Jornada 13 cuando Pumas se enfrentó a Necaxa, Luis Quintana salió expulsado, dicha acción fue apelada por los Pumas y la Comisión Disciplinaria decidió revocar la expulsión, mismo ejemplo que utilizó Arribas en conferencia de prensa.

"Obviamente el equipo no ha estado bien, se ha juntado, no hemos tenido esa fortuna de los arbitrajes y el equipo no ha estado bien, lleva varios partidos sin conocer la victoria por algo, no solo por el árbitro” continuó el defensa español.

Además señaló que a los Pumas les sacan el partido a lo último, como pasó cuando enfrentaron a Cruz Azul.

"El equipo no ha dado la cara en muchos partidos, en los últimos dos partidos el equipo ha estado bien, con Cruz Azul en el minuto 93 nos empata cuando no hubo mucho tiempo perdido, al final todo influye", relató Arribas.

En lo que va del torneo, Arribas ha sido amonestado en 5 ocasiones, además de haber recibido la tarjeta roja en una ocasión ante Chivas, pero espera adaptarse al arbitraje mexicano.

"Es un arbitraje diferente, obviamente siempre he dicho que ser árbitro es muy complicado porque hay 22 jugadores que si tienen que engañar al árbitro para tenerlo a su favor lo van a hacer, es difícil, no estamos teniendo esa fortuna, nos han pitado dos penales inexistentes, una tarjeta roja que al final ellos mismos le han quitado la tarjeta roja, no hemos tenido fortuna pero el equipo va a seguir trabajando” dijo el defensa de Pumas.

