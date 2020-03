Liga MX: En Chivas VIVÍ un INFIERNO: José Saturnino Cardozo.

El pasado 19 de marzo el ex futbolista paraguayo José Saturnino Cardozo estuvo de manteles largos, ya que cumplió 49 años de edad, en el marco de su festejo el llamado ‘Príncipe Guaraní’ fue entrevistado en distintos medios de comunicación de nuestro país y en una charla el ahora director técnico aseguró que en su paso por el banquillo de las Chivas ‘vivió un infierno’ por la situación que se vivía en esa época entre los futbolistas y la directiva del Rebaño Sagrado.

Fue en la cadena ESPN en donde Pepe Cardozo reveló que en su etapa por las Chivas vivió momentos complicados y que le complicó el poder generar una estabilidad en el club tapatío; pero sí se dijo agradecido por la oportunidad de dirigir a uno de los conjuntos más importantes de la Liga MX.

“Todo lo que rodeaba a Chivas era complicado. Cuando llegué fue difícil porque estaba roto entre directivos y jugadores, no había comunicación. Me costó hablar con ellos que esto debe de ir de la mano. Siempre que un equipo sale campeón, están unidos todos. Cuando llegue estaba roto, les dije a los jugadores que me costaba trabajar sin tener cerca a la directiva”, mencionó José Cardozo en una entrevista para ESPN.

En Chivas VIVÍ un INFIERNO: José Saturnino Cardozo.

Cardozo revela pasajes de su etapa con Chivas

En la era de José Saturnino Cardozo en las Chivas no pudo calificar a la Liguilla de la Liga MX al cuadro de la Perla Tapatía durante un año, además tuvo la oportunidad de dirigir un Mundial de Clubes, en donde se generó la peor de las participaciones de un conjunto mexicano en la competición de clubes de la FIFA.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

En Chivas VIVÍ un INFIERNO: José Saturnino Cardozo.

Te Puede Interesar: Chivas: Publican nota que Macías y Vega desmintieron por indisciplina (FOTOS)

Para finalizar las palabras de Cardozo en la mencionada entrevista, el paraguayo considera un error grave error que los futbolistas sean los últimos en enterarse de las situaciones que suceden dentro del club y en el futbol mexicano; ya que son los actores principales y quienes actúan dentro del terreno de juego.