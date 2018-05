Liga MX: En América están ilusionados con lograr la hazaña

Después de unas horas de retraso, las Águilas del América llegaron este viernes por la tarde a la Ciudad de México llenos de confianza para lograr la hazaña el próximo domingo y revertir el apuntador 4-1 con el que regresaron de Torreón en la Ida de las Semifinales del Clausura 2018 frente a Santos. Se encuentran desconcertados, pero abiertos a los aficionados, jugadores y cuerpo técnico, han decidido dejar atrás ese capítulo y prepararse de forma correcta para alcanzar el pase a la Final en el Estadio Azteca.

Para el técnico americanista, la noche del partido fue complicada por las inmensas fallas en la defensa como en el ataque; el juego en el terreno de juego fue parejo y ellos siempre estuvieron buscando generar llegadas que no tuvieron contundencia y reflejarlo en el marcador.

Pese a la ventaja amplia que logró la escuadra de la Comarca Lagunera sobre el América, el Piojo Herrera no baja los brazos y ese es el pensamiento también de los jugadores.

“Vamos a salir a darlo todo, no hay mañana si no salimos a darlo todo. Me ilusiona que el equipo tiene 90 minutos, esto no se ha acabado”.