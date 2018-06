Liga MX: Emilio Azcarraga dice no a la compra de Chivas.

Luego de que surgiera los rumores de una posible crisis del dueño de las Chivas, Jorge Vergara, Emilio Azcarraga fue cuestionado en relación a si le interesaría una posible compra del conjunto tapatío; a lo que el dueño del américa dijo que no es su idea adquirir a otro equipo de la Liga MX.

Frente a la fuerte crisis económica que vive Chivas, diversos rumores han surgido sobre una posible venta del conjunto rojiblanco. Ante esta situación, el dueño del América, Emilio Azcárraga, aseguró que definitivamente no compraría al eterno rival.

"Definitivamente no, creo en tener un solo equipo; desde hace muchos años no tenemos multipropiedad. Estoy seguro que las Chivas es un equipo grande como lo es el América. El Clásico Nacional es el América vs Chivas y entonces seguramente se recuperará y siempre habrá pasión de las dos aficiones. Siempre hay que verlo como una rivalidad”.

Emilio Azcarraga es un apasionado del América.

El dueño del América, Emilio Azcarraga manifestó que la rivalidad es solamente deportiva.

"No somos enemigos, somos rivales de juego. Mientras a América le vaya bien le deseo lo mejor a todos", dijo en entrevista a Fox Sports.

Emilio Azcarraga de igual manera fue cuestionado sobre las distintas opciones con las que se encuentra la gente para las transmisiones del Mundial Rusia 2018, algo que ve con buenos ojos el dueño del América.

"Definitivamente vemos una oportunidad de entretenimiento muy grande que es el futbol. La Liga MX es una liga a nivel mundial muy importante, lo vemos en México con nuestros equipos participando a nivel mundial. La competencia hace que hagamos las cosas mucho mejor", declaró.