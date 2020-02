Liga MX: Emanuel Aguilera de América asegura que ‘no hay pretextos por las bajas’.

El conjunto del América recibe este sábado en el Estadio Azteca al Necaxa en duelo de la Jornada 8 del Clausura 2020, previo al duelo ante los de Aguascalientes se supo que el zaguero central Sebastián Cáceres recién llegado estará fuera por tiempo indefinido y que su compatriota Federico Viñas es duda para dicho duelo; por lo que en la zona mixta en las instalaciones de Coapa el central argentino Emanuel Aguilera afirmó que para las Águilas no deben existir los pretextos en sus compromisos de Liga MX y de la Liga de Campeones de la Concacaf o mejor conocida como la Concachampions.

"Hemos sufrido muchas bajas, pero hay que buscar variantes. Acá no podemos poner pretextos, somos 25 o 30 jugadores y el que juegue lo tiene que hacer muy bien. Ojalá que los chicos que reemplacen a los lesionados lo hagan de la mejor manera. No vamos a estar para cumplir, el que le toque la oportunidad lo tiene que hacer de la mejor manera, en este equipo no se puede poner pretextos”, fueron palabras del defensor que ha mitad de semana cumplió 100 juegos con el América.

El conjunto que dirige Miguel el ‘Piojo’ Herrera marcha en el primer lugar de la tabla general con 16 puntos y buscará continuar en la cima del Clausura 2020. Y además el zaguero Emanuel Aguilera de 30 años de edad está convencido de que podrán sacar el resultado el día de mañana.

"Son situaciones de los partidos, es un rival difícil, ha estado jugando muy bien desde el torneo pasado. Hemos estado trabajando para eso (ganar). Estamos convencidos de que podremos sacar este juego adelante", mencionó el número 19 de los de Coapa.

Para concluir con las palabras de Emanuel Aguilera, el defensa sudamericano cree que este duelo ante Necaxa de la Jornada 8 es una excelente oportunidad para mantenerse y despegarse de sus más cercanos perseguidores.

"Obvio. Esta es una oportunidad muy buena para despegarnos de los de abajo, serían tres puntos muy importantes para poder mantenernos arriba", concluyó el defensor.

