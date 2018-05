Liga MX: El futuro de Conejo Pérez está en las manos de Rodolfo Cota

Disputar los seis meses más que le queda de contrato con Pachuca o finalmente poner fin a su carrera luego de 25 años de trayectoria son las opciones de Óscar Pérez, que siendo realistas dependen de la situación de Rodolfo Cota.

Sería de esperar para ver lo que pasa con la integración del grupo de porteros de los Tuzos para que el Conejo tome la decisión de continuar un semestre más en el plantel o guardar los guantes y empezar su era como formador o directivo en la institución hidalguense.

"Me han ofrecido seis meses más, pero no se ha hablado nada hasta ahorita. Mucho tiene que ver lo de Rodolfo Cota, de que se venda o no se venda y por eso todo ahorita está en ‘stand by’”, declaró a Mediotiempo.