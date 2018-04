Liga MX: El Piojo le contesta a Pizarro y le pide que tenga hue…

Rodolfo Pizarro se encontraba con los sentimientos a flor de piel y decidió enviarle un constante mensaje al América. Situación que obviamente ya ha sido escuchada en Coapa y fue el Director Técnico del América, Miguel “Piojo” Herra quien decidió poner orden ante la mentada que les había mandado Pizarro.

Mientras se encontraban en el festejo, tras ser Campeones de la Liga de Campeones de la CONCACAF, Rodolfo Pizarro tomó el micrófono y mandó al América a donde varios antiamericanistas suelen mandarlos.

“Que chin#$”& a su madre el América” expresó Pizarro.

Situación que no tiene nada contento al Piojo Herrera, quien ya le dijo a Pizarro lo que piensa. El Director Técnico de las Águilas, dijo que Pizarro debería decirlo de frente y no en lugar donde casi no se aprecia a quien lo dijo.

“Lo hace escondido, ni la cara da. No me parece, porque se cierra las puertas a un club. Mañana podrá salir qué hay interés y me parece que el chavo quisiera estar en un club que cumple sus condiciones” señalo el Piojo.

Herrera también dijo que el centrocampista sólo usó una forma de expresarse, aplaudió lo que hizo Chivas por el nombre del futbol mexicano, pero sentenció que no es de hombrecitos hacer lo que Pizarro hizo.

“Son circunstancias y es su forma de expresarse. Si ganan o pierden no es cosa mía, me importa lo qué pasa aquí. Qué bueno que un club mexicano continúe manteniendo esa hegemonía del fútbol mexicano. No es de hombrecitos hacer lo que hizo. Que salga y diga, pero si lo dice escondido y agachado...” continuó Herrera.

Además remató diciendo que Pizarro debería tener hue… de mantener lo que dijo.

“Este es un club grande en todos los sentidos. Si vas a tener los pantaloncitos, los hue... de decir una tarugada como esa. Me parece que tampoco se vale agacharse y detrás de un micrófono” argumentó el Piojo.

Sin embargo, Herrera sabe que lo que hizo Pizarro no define lo que piensan los Chivistas.

“No representa a Chivas, representa a Pizarro haciendo una declaración tonta y haciendo una tarugada, porque no puede ser de otra forma” concluyó el Piojo.

