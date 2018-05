Liga MX: El "Guerrero" que lloró tras conseguir el pase a la Final

Gerardo Alcoba y los Santos Laguna, lograron algo que muy pocos esperaban: eliminar al América. Las Águilas del América llegaban a las Semifinales como claros favoritos para eliminar al Santos y llegar a la Final, pero los “Guerreros” demostraron por qué fueron líderes gran parte del Torneo y dejaron fuera al América.

Como han manifestado los Santos en varias ocasiones, ellos no eran favoritos y ahora están en la Final del Clausura 2018 y se enfrentarán al otro superlíder del Torneo, el Toluca. Ante este, uno de los jugadores del Club Santos mostró su alegría tras llegar nuevamente a una Final.

El uruguayo de 33 años, Gerardo Alcoba, no pudo ocultar sus sentimientos y al final de las Semifinales de Ida, dejó correr las lágrimas de satisfacciones tras estar en la Final del Clausura 2018.

Gerardo Alcoba se mostró como en pocos momentos se ha dejado ver ante los medios de comunicación, al resaltar que el jugador mostraba lágrimas al disfrutar el pase a la final, el futbolista señaló a que se debe a la emoción.

Además dijo que después de tantos malos momentos en su carrera, llegar a una Final era la mejor recompensa.

Para finalizar, Alcoba señaló este triunfo iba dedicado para sus seres queridos y su familia en Uruguay.

“Quiero dedicarle esto a mi mujer, Ivonne, estamos en la Final carajo… a mi familia en Uruguay, todo cuesta mucho, me desbordo porque siempre trato de mantener una línea y hoy me cuesta, hoy se me fue”, concluyó Gerardo Alcoba.