Liga MX: “El 95% de los jugadores, muy ignorantes” Álvaro Morales

Álvaro Morales es un periodista deportivo de la cadena ESPN y mientras se encontraba en el programa hablaron del caso del Gullit Peña, tras la compra de bebidas alcohólicas que realizó el jugador de la Máquina Cementera saliendo de un entrenamiento en la Noria.

Tal parece que Álvaro Morales tiene una opinión muy fuerte acerca de los futbolistas, ya que aseguró que la mayoría de los futbolistas que ha conocido, el 95% son personas muy tontas e ignorantes.

“Pero el futbolista y lo voy a decir con… conocemos a tantos futbolistas y muchos son muy buenas personas y no hablamos de buenas o malas personas, a lo que voy es, eh… yo diría que la gran mayoría son muy tontos, son muy ignorantes. Eh… te diría que del 100% de los futbolistas he hemos conocido ya sea aquí, en entrenamientos, en otros trabajos, el 95% son muy tontos… son ignorantes” comentó Álvaro Morales.

Por lo que Marc Crosas, ex futbolista del Santos y Cruz Azul, entre otros, decidió contestarle al periodista deportivos, señalando que su trabajo no era de calidad, además, no figura en el 95% de los que sí hacen bien su trabajo.

“Como aficionado te digo que por suerte, tú no entras en el 95% de periodistas de este país que si hacen periodismo deportivo de calidad. Recurres a la falta de respeto y degradas a todo un gremio por los errores de uno para generar polémica. ¿Y el ignorante es el futbolista?” mencionó Marc Crosas.

Álvaro Morales le cuestionó a Marc Crosas le cuestionó el definirse como aficionado.

Y Marc Crosas le respondió que fue para ser más objetivo.

Pero Álvaro Morales no se quedó callado, pues todavía se mofó de no saber si Marc Crosas vivía en México o en Estados Unidos, por lo que no sabía a qué país se refería.

“Ok. Cuando dices de “este país”, ¿a cuál te refieres? (No sé si estás en México o en USA).” Escribió Álvaro Morales.

A lo que Marc Crosas reacción con risas e invito a Álvaro Morales a que mejor siguiera haciendo investigaciones, ya que cuando se lo propone, es bueno.

“Jajajajajaja. Muy bien! Cuando te lo propones también eres un gran periodista con tu labor de investigación. Sigue mejor en esta faceta!” concluyó Marc Crosas.

Ya para finalizar, Álvaro obtó por subir un video dedicado a Marca Crosas.

Álvaro Morales arremete sobre la carrera del Gullit Peña

Después de llamar tontos e ignorantes a los futbolistas, Álvaro Morales decidió dedicarle un mensaje la Gullit Peña, en el que aseguró que la carrera del jugador mexicano sufre un “presento asqueroso” pero que todavía puede retomar el camino.

“Voy a mandarle un mensaje al Gullit Peña, porque sé que la gente del Cruz Azul siempre está al pendiente de lo que digo: Hermano, tienes una gran carrera, tienes un gran futuro tu presente es asqueroso, pero tienes todavía un gran futuro. ¡Sálvalo! Tienes condiciones, sométete a un tratamiento o algo. Apóyate con la gente que te quiere, con tus amigos, con tus compañeros, con tus familiares, lo que sea… tienes todavía la oportunidad de ser un gran futbolista, rescátate a ti mismo, estás a tiempo, no la sigas cajeteando” sentenció Álvaro Morales.