Liga MX: Edwin Hernández habla sobre el caso de Matías Almeyda

Edwin Hernández, jugador del Rebaño Sagrado, rompió el silencio y expresó todo lo que pensaba sobre el caso de Matías Almeyda. Señaló que la manera en la que dieron las cosas en el plantel Rojiblanco, no deberían hacerse así.

"Se venía una pretemporada diferente, no avisar, tomar decisiones y cortar los planes al cuerpo técnico no está bien, estamos molestos todos”, declaró el jugador.

El jugador dijo que lo importa si las Chivas toman represalias en su contra, pues considera que está en su derecho de expresar lo que piensa y siente. De acuerdo a Mediotiempo, el jugador de las Chivas Rayadas del Guadalajara, dejó muy en claro su molestia.

“Yo estoy muy molesto porque no es así, no tengo miedo si hay represalias por lo que estoy diciendo, creo que todos tenemos derecho a expresarnos", continuó Hernández.

Indicó que lo que la Directiva del Rebaño Sagrado debería hacer, es aclarar la situación y hablar las cosas de maneras claras. Señala que el guardar silencio ante la situación de Matías Almeyda, es algo que no va con la institución.

"Estaría bien que se diera un comunicado por que todo estamos a la expectativa, se tiene que hablar las cosas claras como un club grande”, mencionó Edwin.

Ante los rumores que apuntan a que Matías Almeyda ya no será el Director Técnico de las Chivas, Edwin Hernández confesó que las decisiones tomadas de esta manera, afectan a toda la gente que siente aprecio por el equipo de Guadalajara.

"Tomar una decisión así afecta al grupo, afecta a la afición y a esta institución; refiriéndome a lo que realmente es Chivas", aseveró Hernández.

El miércoles va por nosotros, el escudo y ustedes la mejor afición. Queremos otro título!!



Afición y jugadores estemos unidos!! Nosotros somos Chivas!! #DirectivaCumplanSuParte pic.twitter.com/gmYFC2XIY6 — Edwin Hernández (@86Aris55) 21 de abril de 2018

Los jugadores del Rebaño no han ocultado su sentir y han recurrido a las redes sociales para manifestar lo que piensan, todos se han pronunciado a favor de Matías Almeyda. Incluso los aficionados pidieron que el “Pelado” no dejara al equipo.

Edwin calificó lo que le están haciendo a Matías Almeyda como un maltrato, pues asegura que ha marcado al equipo, incluso más allá del tema futbolístico. Razón por la que muchos de los jugadores no han dudado en defender a Matías e incluso llamarlo “amigo”.

"Duele que tomen esas decisiones y más es un maltrato la verdad, es un maltrato a una persona que ha dado mucho más allá de lo futbolístico, lo hizo en lo humano y eso no se compra. Se planeó un proceso y lo están cortando, no está bien, son cosas que no se entiende, no está bien hecho esto", sentenció Edwin Hernández.