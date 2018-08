Liga MX: Edgar Méndez rechaza volver a Europa para conseguir título con Cruz Azul.

El mediocampista español Edgar Méndez ha rechazado la idea de volver a Europa tras algunas ofertas porque lo que desea es poder entregarle el tan anhelado campeonato de la Liga MX al Cruz Azul.

“La verdad, yo me veo para continuar aquí en México. Me gustaría seguir mucho tiempo en Cruz Azul. Tuve ya la oportunidad de volver a España y no quise hacerlo y no lo quiero hacer porque hasta que no sea campeón con Cruz Azul no quiero irme de aquí”, indicó el futbolista español en una entrevista para el diario récord, con lo que parece ser que el futbolista de 28 años se quedará más tiempo con el equipo celeste.

Edgar Méndez rechaza Europa por ser Campeón con Cruz Azul.

El español Edgar Méndez rechaza Europa por ser Campeón con Cruz Azul

El futbolista español Edgar Méndez de 28 años de edad ha militado en el Betis, Atlético de Madrid, UD Melilla, UD Almería, Real Jaén, CD Tenerife, Granda y Deportivo Alavés.

Edgar Méndez rechaza Europa por ser Campeón con Cruz Azul.

Desde la llegada del español se ha sentido identificado con nuestro país e incluso se ha tatuado una Virgen de Guadalupe por la identificación que siente Edgar Méndez.

“Me gustó, el tatuaje me lo hice aquí en México. Sé que representa mucho para los mexicanos y yo me siento muy identificado con ellos. Me he adaptado de forma espectacular aquí y me han tratado muy bien y qué mejor que llevarla ‘encima'”, aseguró el jugador.