Liga MX: Diego Reyes rechaza jugar con las Chivas

El defensa mexicano de Tigres de la UANL, Diego Reyes, reveló durante una entrevista online para el portal “MedioTiempo”, desmintió que previo a su regreso a la Liga MX el conjunto de las Chivas Rayadas de Guadalajara lo buscó para ficharlo, además de revelar que nunca podría vestir la camiseta del equipo rojiblanco debido a que surgió de la cantera de las Águilas del América.

Diego Reyes

Diego Reyes le cerró la puerta a las Chivas

Diego Reyes, jugador de 27 años y quien se hizo en las fuerzas básicas del América, aseguró en dicha entrevista que nunca aceptaría pertenecer a la escuadra de las Chivas, incluso, advierte que el propio Rebaño tampoco lo aceptarían por su pasado azulcrema.

Diego Reyes fue campeón con el América

"Nunca me buscó Chivas, creo que no me aceptarían en su equipo y tampoco creo que sea respetuoso de mi parte jugar en esa institución. Mi admiración porque juegan con puros mexicanos pero creo que nunca podría estar en ese equipo". Dijo el futbolista. Diego Reyes con la Selección Mexicana

Diego Reyes reconoció que hay una gran rivalidad con el conjunto rojiblanco, por su paso por América. "Desde pequeños siempre hubo una rivalidad muy fuerte, igual contra Pumas, así que no creo poder jugar en una institución así pero mis respetos para ellos. No me buscaron y no tuve contacto con ellos". Reveló Reyes.