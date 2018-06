Liga MX: Diego Lainez pensará ofertas con directiva del América

El jugador del América Diego Lainez volvió después de su participación en el Congreso de la FIFA, donde se dio a conocer oficialmente la sede de México, Estados Unidos y Canadá para el Mundial 2026, y declaró que va a analizar con la directiva de las Águilas las ofertas que tiene para emigrar a Europa.

"Apenas vengo llegando y no sé nada de eso (de una oferta). Mi representante es quien se encarga de eso. Tengo mucha ilusión y ganas de trabajar. Esto me deja que se están haciendo bien las cosas y es algo muy importante para mí. Es un orgullo", indicó Lainez, quien consiguió el subcampeonato con la Sub 21 en el Torneo de Toulon 2018, donde fue galardonado como el mejor jugador del campeonato.

"Gané experiencia y confianza. Estoy muy contento. Mentiría si dijera que no (estar sorprendido por lo logrado), pero lo obtenido dentro de la cancha es un fruto del trabajo y lo de afuera me siento muy orgulloso (haber sido invitado al Congreso de FIFA)", señaló.

La promesa de 18 años de edad de los azulcremas, afirmó que continuará trabajando para que las cosas sigan por excelente camino.

Luego de su participación con la Selección Mexicana Sub 21, Diego Lainez se reportará con el conjunto azulcrema para llevar a cabo la pretemporada a lado del resto del plantel en Cancún rumbo al Torneo Apertura 2018.