Liga MX: Diego Lainez, la promesa azulcrema sin descanso

El Club América en estos momentos está de vacaciones; aunque cabe mencionar que Diego Lainez, la promesa de la cantera azulcrema, no ha tenido receso luego de la eliminación que sufrieron ante Santos, pues se incorporó a la Selección.

Es una realidad que el futbolista de 17 años empezó a tener actividad con el primer equipo hasta la Fecha 14 del Clausura 2018, cuando se enfrentaron con los Rayos, pero a partir de ese momento el delantero registra 11 encuentros en aproximadamente mes y medio.

Después de quedarse tan cerca de llegar a la Gran Final del Torneo, Lainez se incorporó con el equipo Sub 20 para disputar los dos partidos de la Final de la categoría que perdieron frente a Tigres. Luego, Diego se centró con la Selección Sub 21 que se trasladó al Torneo Esperanzas de Toulon, en donde ha afrontado los dos partidos.

“Desde que yo lo vi en las inferiores sabía que tenía el futbol para el primer equipo, entonces lo llamé, lo puse a entrenar y cuando lo debuté pude confirmar que la Sub 17 y la Sub 20 le quedaban chicas. Lainez ya tiene futbol para la Primer División, tiene que ir agarrando más experiencia y trabajar más en el tema físico”, señaló Ricardo La Volpe.

Por si fuera poco, el entrenador afirmó que Lainez posee el talento para irse al futbol del Viejo Continente.

“Cuando ha jugado en América el ha demostrado que no le pesa jugar en Primera. No tengo dudas de que con el tiempo emigrará al futbol de Europa. No todos tienen esas condiciones y ahora hay que aprovecharlas”, puntualizó.