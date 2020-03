Liga MX: Diego Abreu podría jugar en las Chivas

El hijo de un viejo conocido del fútbol mexicano que jugó en equipo mexicanos como el América y Cruz Azul, Sebastián el “loco” Abreu, su hijo Diego Abreu que actualmente juega para el Defensor Sporting podría jugar para las Chivas Rayadas del Guadalajara en la Liga MX.

Diego Abreu quien es mexicano de nacimiento pero que también cuenta con nacionalidad uruguaya, y que juega para el Denfensor Sporting, busca seguir los pasos de su padre y llegar a la Liga MX con el equipo tapatío, las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Diego Abreu quiere jugar con las Chivas del Guadalajara

En una entrevista que tuvo con TVC Deportes, Diego Abreu mostró su inquietud por pertenecer a las Chivas, por los comentarios que sus compañeros de la Sub-18 le hicieron sobre el club tapatío.

"En la convocatoria de la Sub-18 estuve hablando con algunos compañeros de Chivas y me contaron del club, de cómo forman a los jugadores en Primera y me hablaron muy bien, así que sería lindo", dijo en entrevista con TVC Deportes.

Diego Abreu ya estuvo con la sub-18

Aunque en comentarios recientes ha descartado haber tenido contacto con la gente del rebaño sagrado del Guadalajara o con el director deportivo del club rojiblanco, Ricardo Peláez.

"Yo no estoy al tanto del tema, porque lo habla mi padre y mi representante. Sólo cuando hay algo concreto, algo verdadero, ellos me lo hacen llegar, pero sobre Chivas no me dijeron nada", comentó Diego.

Diego Abreu quiere seguir los pasos de su papá en le fútbol mexicano

Agregó que aun cuando no tiene un equipo favorito para llegar al fútbol mexicano si le gustaría llegar a jugar en la Liga MX, siguiendo los pasos de su padre Sebastián Abreu quien mantiene un Récord Guiness por mayor números de fichajes en el fútbol.