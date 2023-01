Liga MX: Día de Reyes 2023 trae de regreso un futbol casero sin fichajes bomba. Necaxa usará escudo de 100 años. Foto: Especial.

El Día de Reyes 2023 traerá de regreso un futbol casero en un torneo sin fichajes bomba después del espectáculo gourmet del Mundial Qatar 2022.

Luego de la posposición hasta nuevo aviso del encuentro entre Mazatlán y León, que no se jugará este 6 de enero por los acontecimientos violentos suscitados ante la captura del narcotraficante Ovidio Guzmán apenas un día atrás en Sinaloa, el arranque del Clausura 2023 de la Liga BBVA MX tendrá un solo un partido: Necaxa vs. San Luis, a las 19:00 horas.

Para el sábado 7 de enero se jugarán tres encuentros: América vs. Querétaro a las 17:00 horas; Atlas vs. Toluca a las 19:10; y Rayados vs. Chivas a las 21:10.

El domingo 8 tendrá tres cotejos: Pumas vs. Juárez a las 12:00 horas; Santos Laguna vs. Tigres a las 19:00; y Xolos vs. Cruz Azul a las 21:10. Para el lunes 9 solo un duelo dará el cerrojazo de la Jornada 1, Pachuca vs. Puebla a las 21:00.

Necaxa, con escudo conmemorativo

Los Rayos estrenarán el torneo con un escudo estilizado, sin el nombre del equipo, esto debido a su aniversario 100.

Una versión estilizada tendrá el escudo en el uniforme del Necaxa por su cumpleaños 100. Foto: Especial.

Ya se espera con ansias el primer viernes del 2023... ��#NECvsAdSL ⚡️ pic.twitter.com/gegyzCehLI — ⚡️Club Necaxa⚡️ (@ClubNecaxa) January 2, 2023

Apenas una fecha doble

Contrario a lo ocurrido en el torneo anterior, solo habrá una fecha doble que será entre el 14 al 16 de febrero de 2023.

La última jornada regular se jugará el 30 de abril y la Reclasificación deberá efectuarse entre el 6 y 7 de mayo del mismo año.

La Final del Clausura 2023 se realizará el jueves 25 y domingo 28 de mayo, en los respectivos enfrentamientos de Ida y Vuelta.

Los juegos atractivos

Entre los partidos más atractivos estará el Clásico nacional Chivas vs. América, en la Fecha 12, el sábado 18 de marzo a las 21:10 horas en el Estadio Akron. El clásico joven Cruz Azul vs. América será en la Jornada 15, el sábado 15 de abril a las 21:10 horas, en el Estadio Azteca.

El clásico tapatío Atlas vs. Chivas será en la Fecha 13, el sábado 1 de abril, a las 21:10 horas, en el Jalisco. El regio Tigres vs. Rayados, se realizará en la Fecha 12, el sábado 18 de marzo, a las 19:10 horas en el Universitario de Nuevo León. La siempre rencorosa confrontación América vs. Pumas será en la Jornada 16, el sábado 22 de abril, a las 21:10 horas en el Coloso de Santa Úrsula.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Sigue al autor de esta nota en su archivo de La Verdad Noticias y en sus redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube!