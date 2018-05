Liga MX: De Anda deja entrever salida de Almeyda de Chivas.

El Director Deportivo de Chivas, Francisco Gabriel de Anda, dejó entrever en conferencia de prensa la continuidad del argentino Matías Almeyda en el equipo tapatío; ya que ha le conformación del plantel preocupa al entrenador.

“Estoy en comunicación con él y me dijo ‘no estoy del todo convencido con el tema del plantel' y le dije ‘qué bueno que me lo digas, qué bueno saberlo’. Y cuando inicie el torneo, si es que acepta la conformación del plantel, tendremos que estar comprometidos", expresó en conferencia de prensa.

En Chivas lejos de hablar de la posible incorporación de jugadores de cara al siguiente torneo de la Liga MX y del Mundial de Clubes, lo que suena son posibles salidas; tal es el caso de Rodolfo Pizarro que solamente falta el “Sí” del jugador para emigrar a Rayados. Tema que al argentino Matías Almeyda le tiene preocupado.

De Anda igualmente dijo que desea que Matías Almeyda esté comprometido e ilusionado como cuando llego a las Chivas.

“Yo necesito a ese Matías y es lo que he hablado con él, necesito esa versión de Matías, sin dudas, arriesgado, ilusionado, comprometido como es él".

Jorge Vergara enfrenta otros problemas económicos, pues hace unos meses requirió un crédito de casi 3 mil millones de pesos, además de que el SAT le exige un pago de 800 millones por impuestos del 2010 y 2011. Motivo por lo que Chivas se encuentra afectado en la cuestión deportiva.

“Para conseguir los objetivos se requiere ejecución y planeación y mientras más rápido inicias, mejor te va. No hay tiempo para tener dudas, meditar o sacar conclusiones. Yo creo que esa parte ya sucedió, y espero escuchar a Matías que me diga ‘vamos para adelante con el plantel que conformemos', con Liga, Copa y jóvenes que esperan la oportunidad. No existió un ultimátum de Matías a su servidor”, añadió De Anda.