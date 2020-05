Liga MX: David Faitelson critica la DECADENCIA de las Chivas

Durante una emisión del programa de ESPN Cronómetro, el periodista David Faitelson, arremetió duramente contra el cuadro de las Chivas Rayadas de Guadalajara, ya que señaló que a los jugadores jóvenes actuales ya no se sienten atraídos por jugar en México, sino que ahora quieren ir a Europa, por lo que permanecer al Rebaño Sagrado ya no es la meta final.

Según David Faitelson Chivas ha dejado de ser un grande

Faitelson criticó la decadencia de Chivas

“Es una cuestión de las nuevas generaciones. Antes los niños le iban al América, Chivas, Cruz Azul. Ahora, hay aficionados del Manchester United, del Real Madrid, Barcelona, Bayer Leverkusen, entre otros equipos”, señaló.

David Faitelson

“Ahora el futbolista, sueña con jugar en Europa, no en México, es decir, las Chivas ya no es la meta final, porque ahora el chico, ha tenido más facilidades para ver otro tipo de futbol y no solo con el del México”, señaló.

David Faitelson le tiró con todo a las Chivas

Cabe recordar que estas palabras de Faitelson vienen precedidas de unas declaraciones de Alexis Vega en donde afirmó que tiene ofertas y posibilidades para poder emigrar al viejo continente muy pronto.

David Faitelson tundió a las Chivas

Te puede interesar Seguidor del América ARREMETE contra David Faitelson

“Me gusta España, Italia, Portugal , claro que ha habido acercamientos, pero no quiero adelantarme, me sigo concentrando en Chivas", declaró Alexis.