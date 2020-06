Liga MX: Danilinho INSULTA al ‘Tuca’ Ferretti (VIDEO).

Sin lugar a duda Ricardo ‘Tuca’ Ferretti es uno de los directores técnicos más exitosos y controversiales de la historia de la Liga MX por sus formas de dirigir, recientemente en un video en vivo en sus redes sociales, el ex futbolista amazónico Danilo Verón Bairros, mejor conocido como Danilinho, insultó al estratega de los Tigres.

El futbolista de 33 años de edad reveló que cuando militaba en la escuadra de los Tigres y que fuera dirigido por Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, dijo que jugó un partido de Liga MX en estado de ebriedad.

Pero no fue todo lo que dijo el ex futbolista de los Tigres, Danilinho, de igual manera lanzó un insulto al estratega carioca Ricardo ‘Tuca’ Ferretti; se especula que el es atacante del cuadro felino estaba en estado de ebriedad cuando lanzó el ataque al técnico de la Liga MX.

Además el extremo Danilinho le mandó un mensaje al ex presidente de los Tigres, Miguel Ángel Garza, quien dijo que no le respondió una llamada para volver a la disciplina felina.

"Yo me salí de Tigres por pendejadas, Miguel no era nada, ahora es presidente. Le pido una oportunidad y no me contesta, ¿por qué? Porque no es hombre".