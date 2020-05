Liga MX: Damm asegura que el “Tuca” es el mejor DT del futbol mexicano

El mediocampista mexicano de los Tigres de la UANL, Jürgen Damm, reconoció en su cuenta de Twitter, a Ricardo “Tuca” Ferretti como el mejor entrenador en la historia del fútbol mexicano, después de que una cuenta de aficionados en redes sociales, reconociera a Ferretti como el entrenador que le ha dado siete estrellas al escudo universitario desde su llegada a la Liga MX en el 2010.

Ante la polémica publicación de Jürgen Damm, los comentarios de los aficionados no se hicieron esperar, por lo que el joven futbolista respondió al cuestionamiento sobre los motivos para considerar a Ricardo Ferretti como el mejor entrenador del fútbol mexicano.

“El mejor entrenador en la historia. Maneja muy bien los grupos, mucha disciplina y tácticamente se las sabe todas”, escribió el atacante felino en la publicación que hizo referencia al entrenador brasileño.

Cabe recordar que actualmente, Damm se encuentra viviendo sus últimos minutos como jugador de los Tigres, después de que hace unos meses anunciara su salida del conjunto universitario, incluso, fue pretendido por las Chivas cuando era futbolista de los Tuzos del Pachuca, pero el joven futbolista originario de Veracruz prefirió firmar con la escuadra regiomontana, donde ya ha sido multicampeón del futbol mexicano.

Antes del parón de la Liga MX, el atacante mexicano se encontraba en negociaciones con el equipo del Atlanta United, no obstante, su salida no se podría dar podría al no tener un acuerdo preestablecido, por lo que no podría fichar en la MLS.