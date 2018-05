Liga MX: DT de Toluca declara que su equipo tiene argumentos para avanzar

A pesar de que Toluca consiguió un marcador favorable en los últimos minutos antes de finalizar el encuentro en Morelia, el director técnico, Hernán Cristante, no piensa que tenga todo resuelto. El estratega escarlata solicitó a sus jugadores no confiarse y confirmó que después de la actuación que vio de sus futbolistas confirma que tienen las bases para conseguir el boleto a Semifinales del Clausura 2018.

El hecho de que Fernando Uribe haya aparecido en la recta final del partido de Ida de los Cuartos de Final de la Liguilla aseguró a los Diablos Rojos llevarse una ventaja a casa, después de haber logrado anotar dos goles como visitante.

“En el futbol se gana o se pierde, pero el equipo tiene argumentos para ganarle a estos equipos difíciles. Monarcas están bien entrenados por Roberto Hernández, vienen con la línea del Profe Meza y han hecho un gran trabajo, meritorio lo que han ganado y asomado, eso habla de buen trabajo”, comentó Cristante.

Monarcas vs Toluca

El entrenador resaltó que en las dos visitas que realizó Toluca esta campaña al estadio Morelos, consiguieron dos resultados positivos.

“En liga aquí ganamos, hoy empatamos y ahora vamos a casa. No vamos pensando en el pasado, no nos sirve el primer lugar, ni los 36 puntos, ni nada. No vivimos del pasado, es la realidad”, señaló.

“(La vuelta) va a ser un partido con la misma tendencia que el del hoy. Dos equipos que se tienen que cuidar del rival bien, con uno más acostumbrado a tener la pelota que otro pero ellos tienen buen pie también. La serie es de dos equipos muy parejos, eso no lace difícil, convenga que Morelia salga a buscar el resultado pero no podemos entrar en ese rubro, el equipo tiene que jugar con mentalidad”, finalizó.