Liga MX: "Cuando juegas un mal partido hay que jalar orejas", Miguel Herrera

El Director Técnico de América, Miguel Herrera, no terminó nada feliz después del debut que tuvo su equipo en el Torneo Apertura 2018 con derrota. El entrenador admitió que tendrá que aparecer un buen "jalón de orejas" después de la presentación de su club frente a Necaxa, especialmente en la línea defensiva.

“La defensa me parece que no tuvo un buen trabajo. Cuando juegas un partido tan mal, no puedes tomarlo con calma, hay que jalar orejas", declaró el técnico.