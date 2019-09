Liga MX: Cruz Azul presenta a Siboldi y hace oficial salida de Peláez.

El equipo del Cruz Azul presentó la mañana de este viernes en sus instalaciones como nuevo director técnico al uruguayo Robert Dante Siboldi, además de que hizo oficial la salida del Director Deportivo, Ricardo Peláez Linares.

“Debo dejarles claro que el objetivo de nosotros es alcanzar el título, es nuestra propuesta. Poner todas las herramientas que existen para darle Siboldi, que es el nuevo técnico de Cruz Azul”, señaló en su presentación el estratega charrúa.

En la presentación de Robert Dante Siboldi, el directivo Víctor Garcés dijo que no se encuentran satisfechos con la obtención de la Supercopa, porque el objetivo principal para el equipo del Cruz Azul es conseguir el título de Liga MX.

¡OFICIAL!

Robert Dante Siboldi se convierte en el nuevo Director Técnico de La Máquina. #ConstruyendoLa9loria pic.twitter.com/PIztGFE5a9 — CRUZ AZUL FC ® (@Cruz_Azul_FC) September 6, 2019

Siboldi llega y Peláez se va de Cruz Azul

“Aquí en Cruz Azul vamos a ganar todo en lo que nos presentemos, esa es la mentalidad de un ganador. Se pretendió sustituir lo que hemos ganado en Copa para demostrar que no era tan importante el torneo de Liga. Sí queremos ganar todo, a todo le damos el valor y la importancia, pero eso no significa que estemos satisfechos por ganar la Supercopa. Nuestro objetivo principal que la afición y la prensa nos demanda es la Liga. Sería un fracaso no ganar la Liga así como no ganar los otros torneos", remarcó.

Además de que la directiva cementera aceptó la renuncia presentada por Ricardo Peláez Linares, esto tras no estar de acuerdo en la toma de decisiones, ya que el ex Director Deportivo deseaba la llegada de Ricardo Antonio Mohamed y no le tomar en cuenta para la contratación del estratega uruguayo de 53 años de edad.

Comunicado Oficial pic.twitter.com/OomY9yYCg0 — CRUZ AZUL FC ® (@Cruz_Azul_FC) September 6, 2019

Peláez se despidió de todos los trabajadores de la institución antes de que se presentara a Siboldi como el nuevo estratega y en redes sociales hicieron el anuncio oficial de su salida.

