Liga MX: "Cruz Azul me va a dar para mucho", Elías Hernández

Elías Hernández se encuentra muy cerca de ser nuevo jugador de Cruz Azul, será este lunes cuando firme el contrato que creará un vínculo por tres años a un equipo que puede brindarle grandes satisfacciones, después de que no consiguió formar parte de la Selección Mexicana para el Mundial de Rusia 2018, sin embargo, afirmó que su objetivo con el conjunto celeste es otro.

Elías Hernández

“Sabemos que Cruz Azul es un equipo grande, efectivamente me va a dar para mucho, pero realmente ese no es el motivo por el que yo vine acá. Yo vine acá para tratar de ayudar a Cruz Azul a ser campeón y es uno de los retos más importantes en mi vida”, comentó.

Tanto el director técnico, Pedro Caixinha, como el director deportivo, Ricardo Peláez, ya tuvieron pláticas con el nuevo jugador cruzazulino de 30 años y le brindaron la bienvenida, pero quedó pendiente una conversación con más tiempo para tratar temas y claramente conocer más al entrenador portugués.

Pedro Caixinha y Ricardo Peláez

“Ya tuvimos un poco de contacto, no hemos podido hablar de muchos temas. Ya me dio la bienvenida y obviamente estoy contento y ahora a retribuir la confianza que me dieron”, aclaró.

Elías se hará este lunes los exámenes médicos para luego plasmar su firma en el contrato en las instalaciones de La Noria e integrarse al principio de la campaña que consistirá de tres etapas, un traslado a Jasso, Hidalgo, un encuentro amistoso en Estados Unidos y el concentrarse en el CAR por la remodelación de las canchas en la casa cementera.