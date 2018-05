Liga MX: Cota quiere ir al Mundial de Clubes

Rodolfo Cota, recién campeón de la Liga de Campeones de Concacaf con el Guadalajara, todavía no se conoce su paradero, aunque está entre quedarse con las Chivas o emigrar a León. Cabe mencionar que se le cuestionó al guardameta sobre su deseo y confirmó que si el tuviera el poder de tomar la decisión se quedaría en el cuadro rojiblanco.

El arquero se sinceró y reconoció su deseo de representar, como guardameta titular, a México con el plantel rojiblanco en el próximo Mundial de Clubes, debido a que asistió en distintas ocasiones con el Pachuca, pero siempre siendo suplente porque Miguel Calero era titular, de igual forma espera que el Guadalajara reciba su carta, pues de no ser así, ya no podría ir a los Emiratos Árabes.

"Depende ya mucho de la directiva, no está en mis manos el que me pueda quedar acá, eso en su momento, Jesús (Martínez) y la directiva de Chivas, son quienes se van a encargar de definir mi futuro".

Rodolfo Cota

"La otra es que obviamente me encantaría poder ir a un Mundial de Clubes, es un sueño, me tocó ir a tres, no jugué porque tenía un gran arquero que en paz descanse como era Miguel Calero, así que pareciera que es como la posibilidad que tengo de jugar un primer Mundial de Clubes. Así que sí me gustaría ir, pero también las decisiones no las puedo tomar yo", declaró el arquero al finalizar una firma de autógrafos.

Las cartas están puestas sobre la mesa, la situación es clara, si el Rebaño Sagrado no paga la cantidad impuesta por Pachuca, el futbolista emigrará a otro equipo y, el candidato más fuerte, es León. Ya que recientemente se dio a conocer la salida de William Yarbrough.

William Yarbrough

"Me habló Jesús y me comentó algo así que había la posibilidad de ir a León, está claro que pertenezco a Pachuca y creo que Jesús tomará la mejor decisión para mí y para mi familia, porque también es importante ver por la familia y como se sientan ellos, le dije que lo conozco de años y estoy muy agradecido con él porque me dio la oportunidad de debutar en Primera División con Pachuca".

Rodolfo Cota

"Obviamente sabe que lo estimo, lo aprecio mucho y estoy con él, pero me dejó la posibilidad de que si Chivas hace válida la compra, no me va negar que me quede", finalizó.

Finalmente, es posible que conozcamos el futuro de Rodolfo Cota el 12 de mayo, cuando se celebre el minidraft de los hermanos de Grupo Pachuca.