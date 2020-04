Liga MX: "Chuletita" Orozco revela la verdad de su salida del Cruz azul

Durante una entrevista realizada para la cadena ESPN, el delantero mexicano Javier Orozco, dio a conocer cuál fue el verdadero motivo de salida de la Máquina de Cruz Azul y terminar emigrando al conjunto del Santos Laguna, situación que asegura se presentó por un tema personal, ya que quería tener más minutos dentro de la Liga MX.

Javier Orozco

El "Chuletita" habló sobre su salida del Cruz Azul

“Quería más oportunidades, porque al final de cuentas ahí era que siempre te traían al delantero, traían a otro, traían a otro. Entonces, yo quería seguir en selección, porque si me quedaba, era jugar 10 o 15 minutos, uno que otro de titular, pero más de cambio”, confesó Orozco.

Orozco reveló la verdad de su salida

En otro tema, el ex atacante del Cruz Azul reveló que verdaderamente no sabe el significado del apodo que lo hizo famoso en la Liga Mx, desconociendo en su totalidad el origen del mismo, si embargo, señaló que tiene una ligera noción de cuál puede ser su origen, aunque dice no saberlo en lo absoluto.

Javier Orozco milita actualmente con el Santos Laguna

“Un tío le puso ‘Chuleta’ desde niño a mi papá. Si tu hablas con él, tampoco sabe porqué le dicen así… un tío le puso así porqué mi papá creo que quería comer siempre chuleta y le daban frijoles, pero hasta la fecha no sabe porqué le dicen así”, concluyó.