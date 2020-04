Liga MX: Chivas y sus 10 peores fichajes en 20 años (Parte 1).

El conjunto de las Chivas se ha caracterizado a lo largo de su historia por ser un conjunto que juega solamente con futbolistas mexicanos, esto en la época más reciente le ha complicado el poder armar equipos competitivos y en los últimos 20 años han errado en algunos de sus fichajes.

Y es que las dificultades que suele tener el cuadro del Rebaño Sagrado es que le venden los jugadores más caros o que en algunas ocasiones los futbolistas prefieren ir a otros conjuntos. Por eso tenemos los primeros 5 de sus 10 peores fichajes en los últimos 20 años.

Carlos Peña: Conocido en el futbol como el ‘Gullit’ llegó procedente del León y encajó de manera brillante al lograr siete goles en su arribo. Pero sus problemas fuera del terreno de juego, el fallo de un penal en una Liguilla ante el América y uno más ante los Pumas, hicieron que en Chivas solamente estuviera en el 2016, marcando ocho goles.

Chivas con sus peores fichajes en 20 años en la Liga MX

Oribe Peralta: Fue un polémico fichaje, pues llegó directamente del rival odiado, América, pero a pesar de ello tras su paso con Chivas como un refuerzo en Libertadores, la afición lo aceptó de buena manera; llegando en el Clausura 2020, teniendo pocos minutos y solamente ha logrado marcar en dos ocasiones.

Chivas con sus peores fichajes en 20 años en la Liga MX.

Luis Pérez: Luego de una brillante carrera en Monterrey, llegó a las Chivas en donde solamente tuvo participación en 25 duelos y no logró marcar un gol, llegó en el 2012 y se fue a los seis meses.

Chivas con sus peores fichajes en 20 años en la Liga MX.

Ángel Reyna: El futbolista canterano del América llegó en el 2014 al cuadro tapatío como un fichaje bomba, fue el jugador mejor pagado en Chivas en su estancia y terminó incluso jugando en la Tercer División de dicha escuadra, en tres campañas como Rojiblanco solamente pudo marcar un gol en 27 duelos disputados.

Jared Borgetti: En las Chivas fue uno de los clubes en donde no pudo brillar, pues si bien llegó en el final de su carrera, no pudo consolidarse a pesar de su experiencia. Solamente en el 2009 disputó siete duelos y no pudo marcar con el Rebaño Sagrado; salió con rumbo al Puebla y ahí fue una historia diferente para el ‘Zorro del Desierto’.