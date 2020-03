Liga MX: Chivas y el “Chapito” se unen al paro nacional Un Día Sin Mujeres

Luego de que este 9 de marzo se está llevando a cabo el paro nacional Un Día Sin Mujeres, en donde las mujeres se asentaron de sus escuelas, trabajos o quehaceres rutinarios en señal de protesta por la ola de violencia que viven diariamente, ante ello la Liga MX no fue la excepción y el jugador de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Jesús Sánchez, aprovechó para demostrar su apoyo a todas esas guerreras.

Las Chivas y Jesús Sánchez apoyaron el paro nacional Un Día Sin Mujeres

Chivas y el "Chapito" se unieron a las mujeres

Tras haber derrotado el pasado fin de semana 1-2 al Atlas en el Clásico Tapatío, el conjunto de las Chivas trabajó de manera normal este lunes en la Ciudad de Verde Valle, sin embargo, Sánchez lamentó la ausencia de las mujeres que día con día ayudan al equipo desde sus respectivos puestos para que el club pueda seguir funcionando.

Chivas derrotó al Atlas en el Estadio Jalisco

“Llegar al club y no encontrarte con las mujeres con las que normalmente te saludas todos los días (aseo,nutriólogas,secretarias y fisios) fue muy extraño. NO está chido sin ELLAS. Soy hombre pero me educó una MUJER, tengo Esposa, Hija y Hermanas. Las quiero libres y vivas”, tuiteó Sánchez.

Cabe recordar que en días anteriores, Chivas fue un de los clubes que respaldó a las mujeres que trabajan en la escuadra rojiblanca y desearan unirse a la iniciativa, por lo que el club no contó con personal de intendecia, nutriólocas, fisioterapéutas y staff de oficina.

La protesta se ha replicado en todo el país

