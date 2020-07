Liga MX: Chivas y América en problemas de cara al Apertura 2020

A tan sólo un par de semanas de que regrese toda la emoción del futbol mexicano, con el arranque del Torneo de Apertura 2020 de la Liga MX el próximo 24 de julio, en donde se espera una gran competencia luego de ser cancelado el Clausura 2020 por la contingencia sanitaria. Sin embargo, actualmente 10 equipos del máximo circuito del balompié nacional se encuentran disputando la Copa GNP por México, torneo que los ayudará a llegar de la mejor manera a dicho certamen.

Chivas y América ya preparan su regreso

Chivas y América comparten el mismo problema

Ante la terrible crisis que se vive por la pandemia del Coronavirus, los encuentros de la Primera División de México se jugarán a puertas cerradas y cumpliendo todos los protocolos de seguridad sanitaria obligatorios, esto con el único objetivo de evitar un aumento en los casos positivos por Covid-19, el cual ha afectado a la mayor población del país azteca y a diversas regiones del mundo.

El Apertura 2020 está a punto de arrancar

Lo anterior podría representar un serio problema para las Chivas Rayadas del Guadalajara y las Águilas del América, ya que son los dos equipos que más aficionados convocan en los estadios, tanto de local como de visitante. Por esa razón, las instituciones que tengan que recibir a alguno de estos dos equipos en casa, solicitarán a las autoridades de la Liga MX que su partido se programe para el año que viene, con la finalidad de poder contar con público en las gradas.

Ambas escuadras podrían posponer varios partidos

"Según la prensa mexicana, los clubes ya no quieren sumar más pérdidas, ya que, recibir a Las Águilas y el Rebaño Sagrado, representa su mayor ingreso en toda la temporada. Es así como los directivos tendrán que negociar con los equipos, para que el torneo inicie el 24 de julio", señaló Telemundo Deportes. No obstante, hasta el momento no se ha modificado la fecha de inicio del Apertura 2020, y se espera que no hayan cambios debido a que esto puede considerarse como un problema menor.