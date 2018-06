Liga MX: Chivas sigue recortando gastos y se van a Mazamitla

Por segunda ocasión, las Chivas Rayadas del Guadalajara han cambiado la sede de su pretemporada. Por temas económicos cancelaron su ida a Cancún, por lo que consideraron optar por Acapulco, pero de igual forma no será la sede del equipo.

Finalmente se tomó la decisión de ir a un poblado cerca de Guadalajara, Mazamitla. Este lugar elegido por El Rebaño para comenzar su pretemporada es un pueblo de Montaña que se encuentra a dos horas de Guadalajara y es conocido por ser un lugar de descanso en cabañas.

Gracias a esta resolución, las Chivas tendrán un ahorro significativo en costos de traslado pues ya no será imprescindible el uso de avión pues ahora viajarán en autobús, además de que los costos de las habitaciones son mucho menores a los precios de lugares anteriores a los que fueron a sus entrenamientos de pretemporada, en especial en estos últimos años.

Por el momento, el personal institucional es quien se encarga de dirigir los trabajos del equipo rojiblanco mientras llega un nuevo director técnico.

Chivas tenía planeado ir a Cancún pero luego cambiaron a Acapulco

Cerca de la Apertura 2018, la directiva rojiblanca atraviesa una crisis económica que se ve expresada en la organización del equipo.

A pesar de que las vacaciones de los futbolistas acabaron el 9 de junio, la directiva rojiblanca comenzó con los trabajos de pretemporada el 11 de junio, por lo que hace unos días los jugadores realizaron sus pruebas médicas para saber el estado de salud en el que está cada uno de ellos.

La fase por la que están pasando las Chivas se vio evidenciada luego de que los jugadores se declararon en contra de la directiva al tener adeudos con los premios por los títulos obtenidos el año pasado entre Copa y Liga.

Por este motivo, no sólo se reducen los gastos, si no que las Chivas Rayadas no podrán realizar la compra de nuevos integrantes para el siguiente torneo hasta que la directiva liquide las deudas que están pendientes con el equipo.