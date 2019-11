Liga MX: Chivas se impone a Gallos, la esperanza cada vez más viva

Después de la accidentada temporada que tuvo el Guadalajara, ha logrado su cometido, ganar los últimos 3 partidos que podrían darle los puntos suficientes para calificar si la combinación de resultados es favorable para sus intereses.

Chivas derrotó a los Gallos 3 - 2, con un gran espectáculo futbolístico como hacía mucho no demostraba el Rebaño. Es evidente la dirección de Luis Fernando Tena en la escuadra rojiblanca, que junto a Alan pulido, Alexis Vega y Eduardo López, han demostrado tener un muy buen nivel y que es posible aspirar a más.

Chivas empezó con el pie derecho el partido, Alexis Vega abrió el marcador al minuto 22, bajando con el pecho el balón para inmediatamente bombear un sombrerito sobre el defensor, quien burlado se rezagó, mientras Vega se acomodó de derecha ante la salida del guardameta y deslizó el balón a la base del poste derecho.

Al minuto 32, Eduardo López fusiló a Gil Alcalá con un zurdazo que fue ligeramente desviado por la defensa de Gallos, alejando el balón de los dedos del portero y marcando el 2 - 0.

Si Pumas pierde contra Bravos, las Chivas podrían acercarse más a la liguilla.

Alan pulido fue el encargado de hacer mucho más grande la brecha con el 3 - 0 cuando entre 3 defensas hace un recorte fenomenal, espera la salida Alcalá para con la zurda cruzar el tiro al otro palo.

Empezando el segundo tiempo, el Rebaño se mantuvo y José Antonio Rodríguez es la mejor muestra de ello, porque a pesar de haber sido marcado un penal en su contra, por una mano en el área, se aventó para la foto y con un espectacular rechace evitó el primero del Querétaro.

Chivas no dejó de atacar aunque la calidad no fue la misma, por lo que Gallos se aplicó y en el minuto 90+5 Jeison Lucumi clavó el primer tanto del Querétaro, para que unos minutos después, otra mano de Gael Sandoval en el área de Chivas, le costara la expulsión y regalara a Gallos otro penal, que ahora no fue desaprovechado y cobrado por el mismo Lucumi, quien se encargó de cerrar el marcador.

