Liga MX: Chivas le abre la puerta a Carlos Salcedo.

El futuro de Carlos Salcedo está en el aire, pues luego de que al término de esta temporada culmina su préstamo con el Eintracht Frankfurt, en Chivas, quienes son dueños de su carta, le abren las puertas para volver.

“Sí he pensado y hablado con ellos de volver (con Chivas), pero son varios factores los que pasan y ahorita estoy muy contento allá (Alemania), agradezco la regularidad que tuve, el técnico (Niko) Kovac me ha manifestado que el equipo se quiere hacer de mis servicios, así que toca esperar”, reveló el zaguero en entrevista con RÉCORD.

Carlos Salcedo de 24 años de edad emigró al viejo continente en el pasado verano de 2016, sentenciando que su deseo es permanecer en Europa; aunque por ahora no tiene algo seguro.

“Obviamente yo prefiero quedarme en Europa. No sé qué va a pasar, ahorita estoy tranquilo, la gente de Frankfurt me está requiriendo que regrese y hemos hablado todos, desde el Guadalajara, estoy muy a gusto allá y quisiera quedarme mucho tiempo ahí”, indicó.

Lo que es cierto es que Salcedo se ha mantenido cerca de Chivas en estas semanas, y es que en Guadalajara realiza su rehabilitación de la lesión en el hombro que lo obligó a dejar el campo en el partido de la Selección contra Croacia, por lo que confesó que también ha platicado personalmente con Matías Almeyda al respecto.

Tras la inminente salida del técnico croata al Bayern Múnich, el futuro de Salcedo sigue siendo incierto, pues el Frankfurt no le ha renovado; pero asegura que pretende mantenerse en Europa.

“Si me tocara que Eintracht me compre yo estaría feliz, y si no, siempre hay solución de todo, hay muchas cosas que se tienen que analizar, hemos hablado de dejar pasar el tiempo porque las cosas si se dan, se dan”, recalcó el tricolor.