Liga MX: Chivas desmiente salida de Matías Almeyda.

Tras haberse generado polémica por la especulación de la salida de Matías Almeyda de las Chivas, ahora han salido a ratificar que el entrenador argentino continuará siendo el director técnico del equipo tapatío para el siguiente Torneo de Apertura 2018 de la Liga MX.

Francisco Gabriel de Anda, director deportivo de la institución, aseguró que él no despidió al argentino:

El Director Deportivo Francisco Gabriel de Anda de igual manera confirmó que el argentino Matías Almeyda no estará en el inicio de la pretemporada de las Chivas.

"Matías no se va a presentar mañana, no está en Guadalajara, pero no ha dejado de ser el técnico de Chivas. Yo en ningún momento dejé abierta la posibilidad, pusieron a Mauro Camoranesi, pero yo ni he hablado con él. No hay confusión, no estamos buscando a nadie".