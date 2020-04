Liga MX: Chivas con portero EXTRANJERO ¡Adiós a la tradición de mexicanos! (VIDEO).

La tradición del conjunto de las Chivas de jugar con futbolistas mexicanos parece que podría haber quedado en el pasado, esto luego de que hace algunos días saliera el rumor de que el cuadro de la Perla Tapatía iría en búsqueda de los servicios del hijo del uruguayo Sebastián el ‘Loco’ Abreu. Pero ahora ha salido la información de que en las divisiones inferiores el cuadro del Rebaño Sagrado cuenta con un guardameta nacido en Francia.

Se trata del guardameta Víctor André Alcaráz Díaz, quien nació el 8 de enero de 2000 en la ciudad de Languedoc-Roussillon, Francia, quien hoy se encuentra jugando en la categoría Sub-20 de las Chivas.

A pesar de que nació en el Viejo Continente, el portero juvenil está registrado como mexicano y Formado en México. "Desde chiquito siempre estaba tras del balón. No podía separarme de él, creo que fue lo que me motivó, simplemente fue sentir que volaba", apuntó en sus redes sociales en una interacción con sus seguidores.

Liga MX: Chivas con portero EXTRANJERO ¡Adiós a la tradición de mexicanos! (VIDEO).

Portero de la Sub-20 de Chivas es nacido en Francia

De igual manera en dicha interacción el joven portero de las Chivas, Víctor Alcaráz contó la historia de su nacimiento en Francia en una entrevista con la escuadra Rojiblanca.“Mis papás estaban estudiando allá, ya estaban casados, son científicos catedráticos universitarios, mi papá estaba en el doctorado y mi mamá en la maestría, vivieron siete u ocho años ahí, yo nací allá, estuve como dos años y medio y después nos vinimos a México".

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Te Puede Interesar: Alan Pulido DEFIENDE a ex directivo de Chivas

Además el futbolista de 20 años de edad contó que desde que tiene memoria es un fiel seguidor del cuadro tapatío. "Siempre le he ido a Chivas, toda mi familia es Chiva, recuerdo cuando mi papá me llevaba al Estadio Jalisco a verlos, era una sensación increíble, es de los momentos más padres de mi vida porque la primera vez que me llevó al estadio se me quedó grabado lo que significa Chivas, ver a la afición, como vivían el partido, cómo se emocionaban, me encantó, se siente que perteneces al equipo cuando entras al estadio. La familia de mi papá le va a Chivas, la de mi mamá le va al Santos porque son de La Comarca”, apuntó Víctor André Alcaráz Díaz.