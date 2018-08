Liga MX: "Chaco" Giménez festeja 20 años de futbolista profesional.

El futbolista nacido en Argentina, Christian “Chaco” Giménez compartió en redes sociales que ha cumplido 20 años de futbolista profesional, en donde agradeció a cada uno de los equipos en los que ha militado.

Christian “Chaco” Giménez de 37 años de edad compartió con sus seguidores de redes sociales una fotografía de sus inicios con el equipo del Boca Juniors, en donde el futbolista dedico algunas palabras para su familia, la afición y los equipos en los que ha militado a lo largo de sus 20 años como futbolista profesional.

Además de anunciar que se encontraba cumpliendo 20 años como futbolista profesional, el “Chaco” Giménez dejó entrever que el tiempo del retiro aún no lo contempla, pues hizo saber que la historia continuará.

El mensaje que compartió el multicampeón con Pachuca hizo referencia a un consejo que le dio el entrenador Carlo Bianchi en el conjunto del Boca Junior:

“Hoy se cumplen 20 años de carrera, se dice fácil, pero no lo es. Carlos Bianchi me llamó y me dijo: ‘lo importante no es llegar, sino mantenerse’; ¡qué razón tenía!”, señaló en su cuenta de Instagram.