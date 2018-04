Liga MX: Cata confiesa que hace mucho no veían su lleno su estadio

Cruz Azul tuvo de despedirse del que fuera su casa por más de 20 años, lugar en el que hicieron sufrir y disfrutar a miles de aficionados. Las despedidas al Estadio Azul no se han hecho esperar pues en esta ocasión, fue el Cata Domínguez quien hablo de cómo se siente al dejar el Estadio Azul.

Aproximadamente 27 aficionados asistieron al último partido del Cruz Azul en el Estadio Azul. Situación que motivó al Cata Domínguez para el partido ante Monarcas, duelo correspondiente a la Jornada 16 del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX. El encuentro fue ganado por la Máquina Cementera con un marcador de 2-0.

Julio César “Cata” Domínguez, señaló que esta despedida le ha arrancado varias lágrimas porque en el Estadio Azul se jugaron varias finales que el Cruz Azul perdió, pero que lo han ayudado a crecer como jugador.

“Me han arrancado varias (lágrimas) porque he jugado muchas finales, las he perdido y esos momentos son parte de mi carrera, no son difíciles porque son parte bonita porque jugar finales no cualquiera lo hace”, señaló Domínguez.